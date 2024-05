Vélingara(Kolda ) : Trois tonnes de produits impropres à la consommation d’une valeur de plus de 10 millions f CFA incinérés...

Trois tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur de plus de 10 millions de f CFA ont été incinérées par le service départemental du commerce de Vélingara. Il s'agit entre de poudre , du lait , des bouillons , de l’ huile , du vinaigre , des boissons , des cigarettes. A celà, il faut ajouter des produits pharmaceutiques périmés dangereux pour la santé des populations. C'est une grande épine que ce service vient d'ôter aux pieds des populations. Cette incinération a eu lieu au dépotoir de la commune en présence de l’adjoint au préfet du département de Vélingara, des chefs de service départementaux, du représentant des consommateurs, des membres de la société civile.



A en croire l’adjointe au préfet Ndèye Sall Ndao « en étant un département frontalier à trois pays en l'occurrence les deux Guinées et la Gambie, c'est une raison qui fait que nous sommes exposés à ce genre de situation. D'ailleurs, les produits proviennent essentiellement de ces trois pays cités » Dans la foulée, elle souligne « le véritable problème, c’est que, les principales victimes sont les consommateurs et ces derniers ne connaissent pas la date de péremption. C'est pourquoi, nous allons insister sur la sensibilisation. »



Mamadou Ka chef du service départemental du commerce avance " il faut souligner que les produits saisis proviennent des différentes localités du département. Ainsi, nous avons sillonné tout le département de Vélingara, afin de retirer à la consommation les produits impropres et les produits frauduleux."



Présent à la séance d’incinération, Elhadj Marie Diop le président départemental de l’union des consommateurs du Sénégal section de Vélingara a vivement félicité le service départemental du commerce. A ce titre, il soutient " cette saisie suivie de l'incinération démontre que les responsables techniques au niveau du département sont en train de faire un travail assez important pour la santé des consommateurs..."



Madou Diallo