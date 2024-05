Vaste opération de sécurisation: 669 personnes interpellées

La police a procédé, dans le cadre de ses missions de sécurisation, à l’interpellation de 669 personnes au total dont 352 individus pour vérification d'identité, 98 pour ivresse publique et manifeste, 32 pour nécessité d'enquête, 13 pour vol, sept pour vagabondage, 3 pour tentative de vol, 1 pour flagrant délit de vol, 3 pour détention d'arme blanche, 5 pour vol en réunion, 5 pour association de malfaiteurs, 1, pour trafic de drogue, 16 pour détention et usage de chanvre indien, 4 pour offre ou cession de chanvre indien, 3 pour usage collectif de chanvre indien, 6 pour usage de produits cellulosiques, 3 pour rixe sur la voie publique, 3 pour coups et blessures volontaires, 5 pour racolage, 1 pour escroquerie, 1 pour détournement de mineure, 1 pour conduite en état d'ébriété, 2 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, 3 pour abus de confiance et 1 pour conduite sans permis.





Selon l’Observateur qui donne l’information, l’opération sous la supervision de la DSP sur l'ensemble du territoire national, a vu la participation de plus de 800 éléments en tenue et en civil, dans la nuit d'avant-hier et hier, de 21h à 6h.