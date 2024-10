Vague de transhumance de maires BBY vers Pastef : le ver commence à être dans le fruit.

À quelques encablures des législatives, la vague de transhumance vers le Pastef s'accentue de jour en jour. Dans les différentes régions du pays, notamment dans les zones Nord, Ouest, Centre, etc., beaucoup de personnalités politiques, notamment des maires, sont en train de transhumer vers le Pastef, avec l'approbation des responsables de cette entité.



Ce phénomène a fini par mettre la base (Pastef) dans une situation inconfortable, d'autant plus que la plupart des transhumants avaient des relations très difficiles avec les militants dudit parti, et le fait de les voir déposer leurs baluchons au sein de leur formation politique a occasionné une vague de frustration dans les QG des patriotes.



L'autre problème est que parmi ces maires, beaucoup d'entre eux sont impliqués dans des scandales fonciers. Et qu'ils chercheraient refuge auprès des nouvelles autorités afin de protéger leurs arrières, si l'on se fie aux militants du Parti Pastef à la base. Ils pensent tout simplement que leurs dirigeants sont en train de zapper les fondamentaux de leur parti (Projet). Et en plus, ils devraient savoir que la contribution de ces candidats à la transhumance pour les législatives ne sera qu'insignifiante puisque la plupart d'entre eux sont rejetés par une partie de la population dans leurs localités respectives.



À rappeler que beaucoup de maires et de responsables politiques ont rallié dernièrement le Pastef et que de nouveaux départs sont attendus dans les prochains jours…