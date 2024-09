Vague de départs par la mer: Le chef de l'État annonce la mise en place d'un numéro vert

" Dans les prochains jours, le gouvernement mettra en place un numéro vert parce qu'il ne peut pas y avoir de départ dans les conditions ou les gens empruntent la mer sans qu'il n'y ait des gens qui en sachent quelque chose, mais ils ne doivent pas se taire parce que quand ils se taisent c'est des centaines de jeunes qui perdent la vie et ces jeunes là qui doivent reconstruire le pays. Ce sont ces jeunes là qui constituent l'espoir", a informé le président Bassirou Diomaye Faye.



Selon lui, " Les forces de l'ordre font un travail remarquable. Elles vont encore l'intensifier, mais il faut que les populations, quand ce numéro vert là sera mis en place incessamment, se mettent à dénoncer les filières de la migration et à dénoncer tous ceux qui sont en train de convoyer des jeunes vers les vagues de la mort. A défaut, il sera extrêment difficile de combattre ce phénomene. Il faut que les jeunes et les populations comprenent que la situation qui a poussé ces jeunes à prendre la mer pendant des années, ne peut être résolue du jour au lendemain. Il faut du temps pour que des solutions qui sont mises en place, opérent et que les conséquences positives se fassent ressentir...", a-t-il conclu.