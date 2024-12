VELINGARA(Kolda) : Grève des commerçants pour protester contre les tracasseries…

A Vélingara les boutiquiers détaillants et commerçants ont observé un mouvement d’humeur de 24 heures. Cette action s’inscrirait selon ces derniers contre les « tracasseries, les contrôles sévères et rapprochés » des services compétents à savoir les services d’hygiène et du commerce. Ainsi, ils ont fait face à la presse, ils ont fustigé avec la dernière énergie cette situation afin que la tutelle leur vienne en aide. En ce sens, ces commerçants soutiennent que les taxes sont devenues « très chères » alors que le chiffre d’affaire reste bas.





A en croire Alassane Sow (secrétaire général de l’association des commerçants et boutiquiers) « depuis un certain temps, nous vivons une situation très compliquée due aux contrôles sévères rapprochés des agents des corps de contrôle du département. D’ailleurs, on ne peut pas s’opposer à la loi tout en les appelant, à faire leur travail correctement mais sans nous nuire. »





Dans la foulée, Alassane Sow d’expliquer « d’habitude, on payait la taxe à 3000 f. Maintenant, en un temps record la taxe est passée de 9000 f à 54 000 f. C’est pourquoi, nous avons décidé d’observer un mot d’ordre de 24 Heures…»



Saisi sur la question, Mamadou Ka chef du service départemental du commerce a apporté des précisions sur ces accusations des commerçants. Ainsi, il soutient que le service procède au contrôle tous les trois mois. D’ailleurs, il précise que ce contrôle n’est pas « récurrent » tout en rappelant dans la foulée que le service a effectué d’importantes saisies de faux médicaments et de cigarettes.





Quant au service de l’hygiène, nos tentatives de joindre le chef de service sont restées vaines.



Madou Diallo