Usine Rex de Keur Momar Sarr: un ressortissant chinois avait installé un laboratoire destiné à la fabrication de méthamphétamine en cristal

La Division Opérationnelle de l'Ocrtis a fait une trouvaille très importante à l’usine Rex sise à Keur Momar Sarr. Un ressortissant chinois du nom de Juan Zhichen qui se prenait pour le chef adjoint des travaux de l’usine croyait avoir trouvé la couverture parfaite pour s'adonner à la fabrication et au trafic de crystal meth.



L'Ocrtis a arrêté ce ressortissant chinois pour fabrication, détention et trafic de méthamphétamine en cristal.



En effet, Juan Zhichen qui se disait être le chef adjoint des travaux de l’usine, avait établi au sein de l’usine un laboratoire de fabrication de crystal meth. Cette drogue qui fait rage aux États-Unis est un stimulant puissant qui crée une dépendance chez ses consommateurs. Et Juan Zhichen avait fini de mettre en place un labo et distribuait déjà le produit.



À en croire le quotidien Libération dans sa dernière parution, l’interpellation du mis en cause a permis aux limiers de saisir 30g de méthamphétamine en cristal. Les trouvailles ont permis de découvrir l’existence d’un autre ressortissant chinois établi à Keur Momar Sarr (Louga) impliqué dans le trafic. Cette drogue devait être acheminée aux Allées du centenaire où un autre ressortissant chinois attendait le paquet livré par un tiers qui ignorait le contenu du paquet.



Ainsi alerté, l'Ocrtis, pour les besoins d'enquête, a mis à contribution la Brs de Louga, qui a finalement interpellé le fournisseur chinois à Louga à son domicile. La perquisition de la chambre du fournisseur à Louga a permis de découvrir et de saisir 13 autres grammes du même produit et des substances non encore identifiées. Pour couronner le tout évidemment, un mini laboratoire de transformation de méthamphétamine en cristal a été trouvé sur place...