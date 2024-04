Usage légal de drogue: L'Allemagne autorise la consommation récréative de Cannabis

Une première en Allemagne! Le parti Social Démocrate d'Allemagne du chancelier Olaf Scholz vient d'autoriser, ce lundi 1er Avril 2024, la légalisation partielle du cannabis à des fins récréatives. Ainsi, l'accès à cette drogue sera réglementé pour une partie de la population.



Désormais, les plus de 18 ans peuvent désormais cultiver jusqu'à trois plans pour leur usage personnel et acheter du cannabis, jusqu'à 25 grammes par jour maximum, par le biais d'associations à but non lucratif. Une réforme promue par l'actuel gouvernement malgré de nombreuses critiques de l'opposition, des médecins et des juristes.



Toutefois, il faudra attendre quelques mois pour pouvoir se procurer légalement cette drogue via des " clubs cannabis ", associations à but non lucratif qui pourront être créées à compter du 1er juillet après un parcours administratif complexe, renseignent les médias allemands.