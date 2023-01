Usage de fausse CIN: Voulant assister son jeune frère arrêté par la gendarmerie, un guinéen tombe pour faux et usage de faux

Attrait à la barre du tribunal de grande instance, ce 19 janvier, le sieur M. Barry a eu la malchance de sa vie en posant le pied à la gendarmerie. Il est poursuivi pour faux et usage de faux. En effet, le mis en cause qui détenait une fausse carte d’identité sénégalaise a été interpellé par la gendarmerie suite à l’arrestation de son jeune frère qu’il cherchait à assister dans les locaux de l’institution pour défaut de permis de conduire. Il n’a jamais imaginé que sa pièce d’identité allait le contraindre de regagner son domicile.



« La gendarmerie m’a joint pour m’informer de l’arrestation de mon jeune frère dont le permis de conduire a expiré. Sur place, j’ai présenté ma pièce mais on m’a notifié que c’est du faux. », a-t-il soutenu devant le juge. Interpellé sur les modalités d’acquisition de sa carte d’identité, le prévenu a expliqué l’avoir eu à la police de la Médina.





« J’ai acquis la carte d’identité à la police de la médina grâce à mon extrait de naissance. Je suis moi-même parti jusqu’à la police déposer pour l’obtention de la carte d’identité et lorsqu’elle a expiré, j’y suis retourné en trouver une nouvelle sans être inquiété», a répondu l’accusé.



Interrogé sur la manière dont il a acquis l’extrait de naissance, il dira l’avoir reçu de son parent.



« J’ai reçu l’extrait de naissance de mon père au courant de l’année 2000. Je suis né en 1974 à Pikine, mais j’ai grandi en Guinée. C’est en 92 que je suis revenu au Sénégal mais mon père était resté là-bas», a dit M. Barry.



Le parquet qui n’a pas été convaincu par les explications du prévenu a demandé à analyser de plus près l’extrait de naissance qui n’a, malheureusement, pas été versé dans le dossier. Le maitre des poursuites a tout bonnement demandé le renvoi de l’affaire pour complément du dossier. Le juge a finalement accordé au ministère public sa demande en renvoyant le jugement au 26 janvier prochain.