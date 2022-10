Usage de chanvre indien : « j’ai commencé à fumer depuis 1999. », (confidences d’un prévenu).

Âgé de 56 ans, M. Ndao, domicilié à Grand-Médine a été attrait à la barre du tribunal correctionnel de grande instance de Dakar pour répondre du délit de détention et usage de chanvre indien. En effet, agent de sécurité de son état, le prévenu a été appréhendé en possession de 4 cornets de l’herbe qui tue, mais nie face au juge d’être le propriétaire du produit prohibé.







« Les cornets ne m’appartiennent pas. On m’a arrêté en début de soirée à Grand-Médine et les enquêteurs n’ont rien trouvé par devers moi », a déclaré à la barre le mis en cause.



Cependant, il ressort du procès verbal d’enquête que le sieur Ndao a, lui-même, reconnu avoir payé la drogue auprès d’un fournisseur à Grand-Médine et que cela faisait 20 ans qu’il fumait du chanvre. Pressé par son conseil, il a finalement approuvé la propriété des cornets qu’il avait payés pour un usage personnel.







« J’ai commencé à fumer depuis 1999. Les cornets m’appartiennent mais les policiers ne l’ont pas trouvé sur moi », a-t-il expliqué.



Son conseil a plaidé la clémence pour sa bonne foi et a demandé au tribunal de lui accorder une nouvelle chance de se racheter.



« Il est père de famille, ses parents sont dans la salle. Tendez-lui la perche car il a reconnu sa faute », a soutenu l’avocat.







Dans son verdict, le tribunal a déclaré le prévenu M. Ndao, coupable des faits de détention et d’usage de chanvre indien et l’a condamné à 15 jours ferme d’emprisonnement en ordonnant la confiscation de la drogue aux fins de sa destruction...