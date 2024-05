Usage de chanvre indien : Un élève du lycée Delafosse arrêté sur l'île de Ngor le jour de son anniversaire

P.A.Faye, élève en classe de première S1 au lycée Maurice Delafosse, a été arrêté le 21 mai 2024 sur l'île de Ngor avec plusieurs de ses amis. Ils étaient en train de fumer du chanvre indien lors de l'anniversaire d'A.Solimah. Selon le journal Les Échos, les jeunes, au nombre de cinq, ont été traduits en justice mardi 28 mai devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme pour détention de drogue en vue de l'usage personnel.



À en croire les informations, A.Solimah, il avait invité une quinzaine d'amis à fêter son anniversaire sur l'île de Ngor. Lors de la soirée, les gendarmes sont intervenus et ont découvert 28 cornets de chanvre indien sur place. Interrogé, le mis en cause a reconnu avoir acheté de la drogue pour la consommer avec ses invités. Ses amis, dont P.A.Faye, ont également avoué avoir fumé du chanvre indien lors de cette fête d'anniversaire.



Malgré les plaidoiries des avocats de la défense, le tribunal a condamné A.Solimah à trois mois de prison ferme et ses amis à 7 jours de prison ferme pour détention de drogue en vue de l'usage personnel.