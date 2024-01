Usa : Trump remporte la primaire républicaine dans le New Hampshire

L'ancien président des États-Unis est plus proche d'être investi pour la présidentielle de novembre 2024. En effet, Donald Trump a remporté mardi soir la primaire républicaine dans l'état de New Hampshire face à Nikki Haley.

Donald Trump a remporté 54% des voix contre 44% pour son ex ambassadrice à l'Onu, Mme Haley. Cette dernière a indiqué que "la course était loin d'être terminée", avant d'avertir le camp républicain : "une investiture de Trump serait une victoire pour Biden".

Défait en novembre 2020, Donald Trump est plus que déterminé à revenir au pouvoir, malgré les quatre procès au pénal, cette année contre lui. Trump ne rate jamais l'occasion de s'en prendre à son rival démocrate, le président Joe Biden qu'il considère comme le "pire de l'histoire des Usa". Un pays qui selon lui, est en " déclin et défaillant".



Pour être investi par les républicains, Donald Trump doit impérativement passer par la convention de son parti, au terme de toutes les primaires dans les états américains face à Nikki Haley.