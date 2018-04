Une femme à la tête de la Chambre des notaires du Sénégal : Me Aïssatou Sow remplace Mahmadou Aly Touré

Ce samedi 28 avril 2018 s’est tenu l’Assemblée générale de la Chambre des notaires du Sénégal(Cnds). A l’occasion, une femme a été, pour la première fois de l’histoire du Notariat sénégalais, portée à la tête de la chambre. Il s’agit de Me Aïssatou Sow, qui remplace son confrère Mahmadou Aly Touré. Me Sow fut associée à Maître Boubacar Seck à la charge de Dakar III, située à la rue Jules Ferry. Cette a étude a été reprise par cette mère d’un enfant depuis le décès de Me Seck.



Pour mémoire, Aïssatou Sow est l’épouse de Maître Serigne Mbaye Badiane, lui-même notaire. Décrite comme une femme déterminée et compétente, elle a été élue à plus de 60 % des voix.



Se proposant, après son élection, de resserrer les liens entre les membres de la chambre pour permettre à sa profession de faire face à tous les défis, elle ne doute point de son engagement et de sa compétence à installer le notariat sur les rails du progrès.