Un incendie ravage le Parc Lambaye : Les commerçants écartent la piste de l’accident.

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré ce samedi 3 octobre vers 21 heures 30 au Parc Lambaye, situé entre la rue Tolbiac et l’Avenue Lamine Guèye, en centre-ville.

Les feux dont l’origine n’est pas encore connue ont tout consumé sur leur passage à notre arrivée sur les lieux. Ce qui a pu être sauvé par les occupants ne constitue pas plus d’1% de leurs biens.

Suffisant pour que les commerçants entrent dans une colère noire. D’ores et déjà, ils écartent la piste de l’accident.

Pour étayer leur thèse, ils invoquent la visite qu’ils ont reçue quelques jours avant cet incendie et dont l’objet était de leur demander de plier bagages.

L’autre élément explicatif, c’est le retard accusé par les soldats du feu pour arriver sur les lieux du sinistre.