USAID/TRACES : Atelier de renforcement de capacités des femmes des Collectivités Minières (FCM)

Durant trois journées, allant du 8 au 10 mars, la gent féminine sera au cœur d'un atelier organisé par le Forum Civil, consacré au renforcement des capacités sur le contenu local et l'autonomisation des femmes dans le secteur extractif.



Un événement élogieux en reconnaissance de l'importance et de la participation des dames en position décisionnelle au sein d'une activité professionnelle.



Ce 8 mars, date spécifique de la journée mondiale de la femme, démarrent les trois jours d'atelier national élaboré par le Forum Civil, sur le renforcement des capacités des membres de la plateforme "Femmes des collectivités minières (FCM)" sur le thème : les fondamentaux des instruments d'autonomisation des femmes dans le secteur extractif (FADL, Contenu local, RSE, suivi environnemental) ; le leadership transformationnel des femmes des zones extractives.



En effet, c'est en 2020 que le Forum Civil a créé l'espace FCM à la suite d'un programme USAID/TRACES de 4 ans qui visait à accroître la transparence et les mécanismes de responsabilisation dans le secteur minier, pétrolier et gazier, pour améliorer la gestion et la répartition des revenus. « La mise en place du FCM est partie d'un constat, parce que l'article 115 du code minier dispose que les entreprises doivent à titre d'appui financer le projet d'autonomisation des femmes. Le constat a montré que les fonds n'étaient pas effectifs », explique Fatou Kiné Diop, membre du Forum Civil .



Et donc, l'objectif recherché à travers cet atelier est de solidifier davantage les compétences des femmes sur la création d'entreprise, le marketing, et appuyer les projets d'automatisation par des finances appropriées. Une manière non seulement de les outiller, mais de reconnaître également leurs valeurs. « Les femmes n'ont pas toujours de places prépondérante dans ce secteur là, elles sont beaucoup plus dans le travail "minier" », partage monsieur Samba Bâ, du bureau gouvernance démocratique de l'USAID, avant d'ajouter : « Le travail que fait l'USAID/TRACES, Forum Civil, c'est un travail d'identification, d'accompagnement, de renforcement de capacités pour qu'elles soient beaucoup plus visibles et puissent capturer les bénéfices ».