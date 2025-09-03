USA : Donald Trump dément les spéculations concernant son état de santé…

Par ailleurs, le médecin de la Maison-Blanche a expliqué les échymoses visibles sur les mains du président ces derniers jours par une insuffisance veineuse et la prise d'aspirine. Mais, comme toujours, Trump, fait tourner cette séquence à son avantage. Il la présente comme « une attaque politique et lance en parallèle une campagne baptisée Make America Fit Again. »

Le président Américain, Donald Trump, a pris la parole ce mardi depuis le bureau ovale pour se prononcer sur les rumeurs concernant sa santé, les qualifiant de « fausses informations ». En réalité, cette allocution faite par le président Américain avait surtout une valeur de démenti.En effet, Donald Trump a répondu directement à ces rumeurs, ces spéculations qui ont circulé sur sa santé après plusieurs jours. Il a notamment parlé de « fake news » et rappelé « qu'il n'avait jamais été en meilleure forme de sa vie. » Son entourage a d'ailleurs dû monter au créneau également ces derniers jours, notamment le vice-président JD Vance, confirmant son « excellent état de santé ».