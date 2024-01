USA : Antony Blinken en tournée dans 4 pays d'Afrique pour préserver l'influence américaine

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a quitté les États-Unis dimanche dernier pour entamer une tournée africaine. Cette tournée va permettre à la première puissance mondiale de renforcer ses relations diplomatiques. Le secrétaire d’État américain doit se rendre dans plusieurs pays africains, notamment au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et puis en Angola. Des questions essentielles telles que la sécurité régionale, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le commerce seront au menu des discussions lors de sa visite.

Cette visite intervient dans un contexte où plusieurs pays de la sous-région sont secoués notamment par des conflits armés, le djihadisme, des coups d’État et la dégradation de la démocratie. Ainsi cette tournée du secrétaire d’État américain témoignant de l'engagement du gouvernement Américain à élargir son influence en Afrique où la Chine, son vis-à-vis a une forte influence, mais aussi Moscou qui ne cesse de s’installer progressivement ces dernières années dans plusieurs pays d'Afrique francophone.

Antony Blinken va ainsi commencer sa visite ce lundi au Cap-Vert, avant de s’envoler ensuite pour la Côte d'Ivoire.