UGB : le conseil académique décrète « une semaine de deuil » après la mort de l’étudiant Prosper Clédor Senghor

Après la mort de l’étudiant Prosper Clédor Senghor survenu suite à une manifestation, les membres du conseil académique de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint -Louis se sont regroupés, hier, pour échanger sur les questions d’actualité.



« Le conseil académique s’est réuni ce mercredi 21 février 2024 à 17 heures en séance extraordinaire pour se prononcer sur la situation de crise au niveau de l’institution, suite au décès de M. Prosper Clédor Senghor, étudiant en licence 1 de Mathématiques appliquées et Sciences sociales (MASS) à l’unité de formation et de recherche des Sciences appliquées et Technologie (UFR SAT) », nous apprend le communiqué.



En réalité « Le conseil académique déplore et s’indigne de la violence ayant conduit à la mort de Prosper Clédor Senghor, après celle d’Alpha Yéro Tounkara ». Par suite « le conseil invite les autorités compétentes à faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès et exprime sa solidarité et sa compassion aux parents du défunt et à l’ensemble de la communauté universitaire ».



« Le conseil exhorte le Recteur et le Directeur du Crous à accompagner la famille éplorée dans les procédures de mise à disposition du corps du défunt et les funérailles.



A l’issue de cette réunion « Le Conseil académique décide d’observer une semaine de deuil, accompagnée d’une suspension des activités pédagogiques, à compter du jeudi 22 février 2024 et appelle tous les membres de la communauté et les forces de défense et de sécurité à faire preuve de retenue.