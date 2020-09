UGB / Saint-Louis : La coordination des étudiants lève son mot d'ordre de grève et entame une marche pacifique jusqu'à Dakar.

En sit-in ce matin, la coordination des étudiants de Saint-Louis a annoncé la suspension du mot d'ordre de grève qu'elle avait décrété. "Nous avons décidé de mener la lutte autrement. C'est pourquoi nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de grève. Nous avons suspendu également les journées sans tickets afin de permettre aux étudiants de regagner le campus", annonce le porte-parole du jour, Omar Chérif Diallo, par ailleurs président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis.

Cependant, la coordination des étudiants de Saint-Louis continue de clamer que le plan de reprise proposé par l'administration est un plan non réaliste. Car selon eux toujours ce plan ne répond pas aux conditions d'études des étudiants.

Pour déplorer ce qu'elle considère comme une absence de dialogue entre les autorités de l'université et la coordination, les étudiants envisageng une marche pacifique jusqu'au locaux du ministère de l'enseignement Supérieur et de la recherche à Dakar, afin de proposer leur plan de reprise.

"Un plan de reprise qui propose un semestre au lieu de quatorze semaines. Vouloir faire en quatorze semaines qui doit se faire en six mois, c'est vraiment absurde.

En temps que défenseur de l'intérêt des étudiants de Sanar nous n'allons pas accepter d'être l'agneau du sacrifice de notre communauté que nous représentons. Parce que nous ne sommes pas encore convaincu de l'efficacité du plan de reprise proposé par l'administration. Mais que nous avons été acculés jusqu'au dernier de nos retranchements. Si les autorités n'ont pas le courage de décréter une année invalide à UGB, qu'ils aient au moins le courage de dire la vérité. Nous allons entamer une marche pacifique jusqu'au ministère de l'enseignement supérieur à Dakar car les autorités de l'université ont refusé de dialoguer avec nous. Et si cette autorité aussi décide de ne pas dialoguer avec nous, nous n'hésiterons pas à mener une grève de la faim sur place jusqu'à obtenir gain de cause", rapporte toujours le porte-parole...