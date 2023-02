UGB / Saint-Louis : La coordination des étudiants a levé son mot d’ordre de grève…

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a levé son mot d'ordre de grève après avoir constaté des avancées sur la satisfaction de ses revendications d'ordre social, annonce un communiqué de la structure estudiantine. « Compte tenu de ses mouvements d'humeur occasionnés ces derniers temps, la CESL informe la communauté de l'ensemble des avancées notées sur certains points de ses revendications notamment sur le volet social », indique le texte.



En ce qui concerne l'hébergement, de même que la restauration, des solutions palliatives ont été proposées et l'autorité s'est engagée ouvertement à diligenter ces deux questions dans les plus brefs délais, soulignent les responsables du CESL. Selon ce communiqué, « parmi ces mesures palliatives, il y a la mise en place d'un chapiteau à côté du restaurant numéro 2 pour augmenter sa capacité d'accueil, le temps de mettre en place le troisième restaurant dont la pose de la première pierre est prévue dans les jours à venir. »



Ils ont levé ce mot d'ordre car, estiment-ils, « pendant ce temps, des mesures visant à accompagner les amicales des ressortissants ainsi que la commission sociale seront mises en place pour la recherche de logements aux alentours de l'université. Pour rappel, les étudiants de Saint-Louis avaient décrété lundi dernier 72 heures de cessation de toute activité pédagogique et 120 heures de Journées sans tickets (JST), pour dénoncer la situation en barrant la circulation sur la nationale à hauteur de l'université. Ce blocage avait entraîné des affrontements avec les forces de l'ordre…