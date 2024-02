UCAD : La Faculté de Médecine annonce le démarrage de ses cours, ce jeudi

Malgré la fermeture de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours reprennent.





C’est la faculté de Médecine, Pharmacie et d’Ondoto-stomatologie qui a convoqué les étudiants et professeurs pour le démarrage des cours.





Dans un communiqué, le Doyen de la faculté porte à la connaissance des enseignants, des étudiants et des PATS que les enseignements du premier semestre de l'année universitaire 2023-2024 débuteront le jeudi 22 février 2024 à 8h, lit-on.







Ainsi, il note que les emplois du temps leur parviendront ultérieurement.