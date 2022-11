Turquie : Mbaye Diagne marque son 7ème but et se jette dans les bras de son coach, Pirlo…

Mbaye Diagne et le Fatih Karagumruk ça marche bien ! L’attaquant sénégalais continue de faire gonfler ses statistiques dans le championnat Turc qu’il connaît assez bien. Ce dimanche, malgré la défaite de son équipe (4-2) pour le compte de la 12ème journée de SuperLig, le numéro 9 de Karagumruk a marqué son 7ème but en championnat.

Mbaye Diagne qui avait déjà délivré une passe décisive, a aggravé le score (2-0 ; 19e.) Sur un une-deux, il s’est engouffré dans la surface de réparation avant d’éliminer une partie de la défense, sur un long crochet et de pousser la balle au fond des filets.

Lors de sa célébration, Mbaye Diagne a fait une longue course avant d’aller se jeter dans les bras de son coach, la légende italienne, Andrea Pirlo. Le signe d’une relation de confiance et de sa renaissance depuis quelques semaines…