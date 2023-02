Trophées FIFA The Best : Quand les votes d’Aliou Cissé créent la polémique sur la toile !

Sadio Mané s’est finalement classé 6ème au FIFA The Best (categories meilleur joueur) et Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de l’année 2022. Jusque-là rien de particulier. Sauf qu’à l’issue de la cérémonie officielle, les différents votes des joueurs et sélectionneurs ont commencé à être dévoilés sur la toile, notamment sur Twitter.

Dans ce dépouillement en ligne, les choix du sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, ont beaucoup fait parler. Une polémique dont se serait bien passé El Tactico...

Le coach sénégalais qui a naturellement voté pour différentes catégories, a placé Sadio Mané en troisième positon derrière le marocain, Achraf Hakimi et le français, Kylian Mbappé. Un choix jugé « antipatriotique » par bon nombre d’internautes qui estiment que Cissé aurait dû voter pour son joueur et non moins compatriote, Sadio Mané. Des critiques d’autant plus nourris compte tenu de la comparaison qui a été faite avec le vote du capitaine des Lions et défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly, qui a placé Sadio Mané en première position suivi de Kylian Mbappé et Messi.

Il faut dire que les attaques contre Aliou Cissé ne sont pas totalement objectives si l’on sait que Sadio Mané fort de son statut de champion d’Afrique, et de ballon d’or africain, a quand même connu une période assez mouvementée. Entre son transfert au Bayern Munich le 22 juin 2022 et sa blessure au genou en novembre 2022 le privant de la coupe du monde Qatar 2022, Mané a perdu du terrain.

Un coup de moins bien qui a peut-être expliqué le choix d’Aliou Cissé qui a mis en avant les mondialistes Mbappé (meilleur buteur de la CDM 2022) et Hakimi qui a brillé avec le Maroc jusqu’en demi-finale. Toujours est-il que la colère froide des internautes continue de se déverser sur Aliou Cissé et son vote « malheureux. »

Les differents votes d'Aliou Cissé pour le prix du meilleur coach et du meilleur gardien FIFA The Best :

Meilleur joueur : Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Sadio Mané