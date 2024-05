Trophée Coupe du Sénégal : La FSF à l’ère de l’innovation, un choc Jaraaf vs Casa au menu des 1/4

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, a dévoilé ce matin de nouveaux trophées officiels qui seront utilisés pour la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue et la Ligue de Football Amateur du Sénégal (LFAS).



Inspirés du premier trophée de la Coupe du Sénégal de 1961, ces nouveaux designs apportent une uniformité et une continuité qui manquaient auparavant. Fabriqués en Italie, ces trophées marqueront la fin de l'ère où chaque club vainqueur recevait un trophée différent.



Revenant sur le tirage au sort de la coupe du Sénégal chez les hommes (seniors), le match phare opposera le tenant du titre, le club de Jaraaf, à l'équipe de Casa-Sports. Ce sera sans aucun doute un choc au sommet. Par ailleurs, l'équipe de Mbour Petite Côte (MPC) affrontera le club du TFC (Thiès Football Club).



Du côté de Fatick, le club local, le Jamono, sera opposé à la Jeanne d'Arc. Enfin, les Férus de Foot iront défier l'équipe de Dial Diop. Tous ces matchs captivants se dérouleront les 4 et 5 juin prochains dans différents stades du Sénégal.