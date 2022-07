Troisième Jour de Campagne : Les temps forts de la caravane de BBY entre Dahra Djolof, Louga et Saint-Louis.

La campagne électorale bat son plein à l'intérieur du pays et la majorité des coalitions en lice pour les élections législatives du 31 Juillet prochain ont fini de se déployer dans les localités les plus reculées. En effet, après l'étape de Touba, Dahra, Linguère et Ranérou d'hier, la caravane de la tête de liste de la coalition BBY, Mme Aminata Touré, a bouclé sa troisième journée de campagne à Saint-Louis.







Auparavant, Aminata Touré et sa délégation ont fait l'étape de Dahra, Thiamène, Koki et Louga avant d'aller à Saint-Louis un peu tard dans la soirée. Pour chaque étape, Aminata Touré et compagnie ont été accueillis par les populations qui expriment leur ferme décision de voter BBY pour offrir une majorité confortable au président Macky Sall au soir du 31 Juillet prochain.





Revivez les temps forts de cette troisième journée de campagne avec la tête de liste nationale Aminata Touré...