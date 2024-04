Trois diplomates français ont été expulsés du Burkina Faso en raison de leurs activités jugées subversives

Trois diplomates français ont été déclarés "persona non grata" et priés de quitter le Burkina Faso pour des activités subversives, selon une note adressée à l'ambassade de France. Les tensions entre Paris et Ouagadougou se sont intensifiées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahima Traoré à la suite d'un coup d'État en septembre 2022.