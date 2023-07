Tricherie Bac 2023 : Après la « Team Pekesse », le groupe « second tour » tombe

Des candidats au baccalauréat semblent être déterminés à décrocher le diplôme en trichant. Hier le journal « l’Observateur » dans sa parution révélait le démantèlement de la « Team Pekesse » pour le premier tour.Aujourd’hui, le journal annonce le démantèlement d’un autre groupe WhatsApp qui a le même procédé que la « Team Pekesse » . Il s’appelle « Second tour ».Ils ont été pris la main dans le sac, hier, lors du second tour des épreuves du baccalauréat. « L’Observateur » qui donne l’information informe qu’il s'agit de sept candidats. Malheureusement, ils ont été dénoncés par un autre candidat lors des épreuves d'anglais.Le tricheur qui a pris la photo, a été interpellé et la saisine de son téléphone par l'administration, a permis d'identifier toutes les personnes adhérentes au réseau appelé « groupe second tour ». Fait insolite, devant l'insistance du complice qui se plaignait de ce que la « photo n'était pas claire », le fraudeur a dû s'y prendre à deux fois pour obtenir un cliché correct. Ce qui a fini par lui être fatal.