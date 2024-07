Tribunal de commerce de Dakar: Ecobank « soutire » 11 milliards de francs à Matforce et l’homme d’affaires, Haidouz

Le tribunal de commerce de Dakar a rendu ses verdicts la semaine dernière dans le cadre de contentieux impliquant Ecobank, Chaouki Haidouz et la société Matforce. Matforce a été condamné à payer la somme de 9, 5 milliards à Ecobank et est allé plus loin en demandant la saisie des biens de la société. “Valide l’hypothèque conservatoire forcée sur les immeubles formant les lots N°E61 et E68 consistant en une parcelle de terrain d’une superficie de 8295m² du plan de lotissement de Diamniadio, à distraire du titre foncier 3652/R appartenant à la CSI MATFORCE SA, au profit de la société ECOBANK Sénégal SA ; La transforme en hypothèque définitive à concurrence de la somme de 9.253.640.126 FcfA” , indique le tribunal dans son délibéré dont ConfidentialDakar nous fait part.







La même banque panafricaine a également obtenu gain de cause contre Chaouki HAIDOUS qui doit lui payer la somme de 1,5 milliard en principal. « Valide l’hypothèque conservatoire inscrite sur l’immeuble objet du titre foncier n0 7,176 de Grand Dakar (ex 20.866/DG) reporte au livre foncier de GR sous le numéro 8.668 d’un lot no 62 consistant en un terrain d’une superficie de 332 m2 situés à Dakar Mermoz pyrotechnie et le transforme en une hypothèque définitive », souligne le délibéré. Il faut dire que Matforce et Haidous traversent des difficultés depuis des années et surtout pour Matforce les saisies annoncées pourraient être un coup de grâce à ses activités.