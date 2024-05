Tribunal de Dakar : Me Amadou Sall plaide pour l'application de la loi d'amnistie au profit de Bah Diakhaté

Me Amadou Sall lors de sa plaidoirie pour son client Bah Diakhaté, a demandé au tribunal de prendre en compte certains faits protégés par la loi d'amnistie. Il estime que du point de vue de la morale publique, il faut retirer les faits amnistiés des débats. La robe noire souligne que la partie civile Ousmane Sonko, qui est actuellement Premier ministre et le Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, ont tous les deux bénéficié de cette loi, au même titre que tous les citoyens sortis de prison.



Selon Me Sall, « Bah Diakhaté qui a déclaré devant le prétoire que l'une des vidéos qu'on lui reproche date de bien avant les élections présidentielles doit être en conséquence, protégé par cette loi d'amnistie qui prend en compte ces faits ».



L’activiste républicain de même que l’Imam prêcheur Cheikh Tidiane Ndao sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la république.