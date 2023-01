Tribunal d'Instance : Les activistes Ousmane Sarr et Cie écopent 2 mois de prison ferme

Jugé ce jeudi 12 janvier 2023 par le Tribunal d'Instance de Dakar, les trois activistes membres de la société civile ont été condamnés à 2 mois de prison ferme pour participation à une manifestation non déclarée. Il s'agit de Bayna Guèye, Ousmane Sarr et Ahmad Sourang Diallo. En effet, le délégué du parquet avait requis 6 mois de prison dont 3 mois ferme.





Pour rappel, les activistes ont été interpellés le 03 janvier lors de la rencontre entre le Premier ministre Amadou Ba et les acteurs de la société civile pour discuter de la sortie du rapport de la Cour des comptes au petit Palais. Ousmane Sarr et ses compagnons scandaient le nom du journaliste Pape Alé Niang en ces termes : " Libérez Pape Alé Niang, Macky Sall dictateur ". Des propos qui ont occasionné leur arrestation par les éléments de la sûreté urbaine.