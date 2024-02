Travaux de la grande mosquée de Ouakam : 200 millions FCFA collectés sur un objectif de 800 millions FCFA.

Destinée à une totale réhabilitation, la grande mosquée de Ouakam est en train de ressortir de terre. Estimé à 800 millions FCFA, l’édifice a déjà engrangé plus de 200 millions FCFA. Pour amener les bonnes volontés à participer à sa mise en œuvre, une journée de levée de fonds « Takussane Djouma Dji » a été initiée, ce 3 février, dans le village Lébou. Personnalités religieuses, coutumières et politiques ont pris part à l’événement et ont porté le plaidoyer pour retrouver des fonds permettant de terminer dans un délai court, les travaux du lieu de culte.