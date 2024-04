Transport de l’anacarde : Quatre armateurs déployés au bénéfice des transporteurs locaux

La campagne de commercialisation de l’anacarde s’annonce sous de bons auspices. L’année passée, c’était plus de 150.000 tonnes qui ont été acheminées vers Dakar. Et cette année, bien que les objectifs ne soient pas encore fixés, les producteurs comptent faire plus. Des voix se sont même élevées pour demander aux autorités de privilégier la voie maritime pour l’intérêt des transporteurs locaux et travailleurs.



L’autorité jointe pour la question rassure et donne des gages pour encadrer cette exploitation en respect de l’arrêté ministériel qui stipule que le transport des noix d’anacarde doit se faire exclusivement par la voie maritime. « Nous avons procédé à l’ouverture de la ligne Dakar-Ziguinchor à tout armateur qui en formule la demande dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’anacarde. Au moins quatre armateurs ont demandé l’agrément de l’ANAM pour emmener un navire plus COSAMA, ce qui fait un nombre de cinq armateurs. Nous aurons suffisamment de bateaux pour faire passer l’anacarde destinée à l’exportation à partir du port de Dakar. Il reste à apporter certains réglages : notamment la disponibilité des containers », rassure notre interlocuteur.



De ce point de vue, elle ajoute que « la semaine prochaine, il y aura une réunion qui se tiendra avec les armateurs et les transporteurs pour évaluer les besoins en conteneurs. Les autorités sont à pied-œuvre », conclut-elle.