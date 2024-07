Transport de colis : Le GP, un business en plein essor au Sénégal

« Ce métier n’est pas reconnu du coup, on ne peut pas nous demander certains documents à l’aéroport. Donc, tu achètes juste un billet et tu cherches les clients qui vont te donner les bagages à transporter », souligne-t-elle. Contrairement à Sy GP qui précise que ce business n’est pas totalement reconnu par l’Etat parce qu’ils sont considérés comme des commerçants, parce que, dit-il, beaucoup de GP ont un registre de commerce, un Ninea, des cartes d’import-export. Donc, ils sont considérés comme plutôt des commerçants mais pas des transporteurs c’est-à-dire qu’une personne qui prend de la marchandise d’un pays A vers un pays B et le sens contraire.



Les contraintes du gp



Le business tant prisé par beaucoup de gens comporte plusieurs contraintes d’après Sy gp. « Il y a beaucoup de contraintes au niveau des aéroports, des taxes à payer et les billets d’avions coûtent chers. Notre compagnie nationale ne nous offre pas de privilèges. On a beaucoup de problèmes avec eux. Notre compagnie nationale, c’est -à-dire Air Sénégal, il y’a les taxes douanières, des frais annexes. Donc c’est un peu difficile, très difficile même, c’est un métier très difficile côté finance, côté physique et tout », lamente-t-il.



Les avantages



Même s’il y a des contraintes, il faut admettre aussi qu’il y a des avantages. Selon SY GP, L’avantage c’est la découverte du monde. Le GP peut être dans n’importe quel milieu parce qu’il rencontre tous types de personnes. « Aujourd’hui, je peux rencontrer un Chinois, demain un Américain, après demain un Algérien. Tu dois t’adapter en fonction de chaque culture parce que si par exemple tu es dans une structure qui regroupe les GP comme par exemple Symantec GP, aujourd’hui le Directeur général peut faire le planning et t’emmener pour cette semaine aux Etats-Unis, l’autre semaine tu feras Paris, la semaine qui vient tu feras un pays africain comme la côte d’ivoire. C’est un peu ça l’avantage parce que tu as l’opportunité de visiter le monde et de faire le tour du monde, on peut le dire », a-t-il dit.



De carte de fidélité dans les compagnies aériennes, l’on peut passer de Blue à Platinium



Arame GP d’ajouter qu’au départ, il est obligatoire qu’un GP achète à tout prix un billet même si cela doit quitter 400. 000.A ce stade, il n’est octroyé au GP que 2X 23 et 30 kg. Cependant, si le GP a choisi une seule compagnie aérienne pour voyager fréquemment, il y va pour la personne de s’y inscrire pour bénéficier de leur carte de fidélité. C’est ainsi que la personne après une inscription devient Blue. De Blue, la personne passe de Silver avec 14 voyages (7 allers-retours). C’est à ce stade que le nombre de poids octroyés à la personne commence à s'accroître avec 23 kg de plus. De ce fait, le statut du GP diffère avec les voyageurs mais pourrait être comparé à ce qu’on appelle business class parce que la personne a un surplus de 3X23 kg et 10kg.



En d’autres termes, un voyageur normal peut avoir 3X23 kg, deux sacs de 23kg et une valise de 10 kg. En outre, parmi les avantages il y a aussi des bonus de points offerts sur la base de beaucoup de voyages. De Blue, Silver, l’on passe à gold (35 voyages dans l’année) à Platinum (75 voyages dans l’année). Aussi, le GP peut se permettre d’acheter des bagages à partir de ses points.



Risques : La drogue, Haschich, produits aphrodisiaques sont souvent dissimulés dans les bagages des GP



« Si les services de GP peuvent faciliter la vie, il y a d’énormes risques dans le métier de GP car le fait qu’une personne te donne un colis et que tu n’as pas la capacité de vérifier de fond en comble n’est pas sans danger. Par exemple, il y a beaucoup de GP qui ont eu des problèmes avec les douanes, la police à cause de certains colis ou on a imbibé de la drogue, a fait savoir Arame Gp. Sy Gp d’ajouter : « Comme je l’ai dit en haut, on n’a pas la gratuité partielle. On achète les billets à tarif plein mais aussi certains d’entre nous ont leurs propres agences de voyage ».



« Juste avant la Covid, une de nos mamans a rencontré un client qui lui a dit qu’il a un colis pour Paris-Dakar. Il décline son identité et la maman lui dit quelle est la nature du colis ? Le gars lui dit que c’est du poulet fumé. Et, si une personne te dit qu’il a du poulet fumé et qu’il doit quitter Paris pour Dakar, ça peut nous intriguer un peu. On a dit ok et la maman a dit à la personne : venez au local pour déposer. Une fois au local, la maman a dit à la personne, "est ce que c’est uniquement du poulet fumé qui est dans votre colis?elle nous dit, oui". On a l’habitude de vérifier, on prend les cartes d’identité et tout. Et, il s’est trouvé qu’au moment des vérifications, il y avait de l’argent d’environ 9000 euros dissimulés dedans. Parce que certains pensent que beaucoup de personnes ne vérifient pas alors que la majorité vérifie de fond en comble. Bien vrai qu’on n’a pas les moyens adéquats pour faire des vérifications très claires, très nettes mais on a retrouvé 9000 euros ensuite on a suivi la procédure qui est un peu discrète et le nécessaire a été fait ».



S’il lui arrivait un jour d’arrêter ce business de GP, cela serait lié aux risques, dira Arame qui une fois a été victime de tromperie de la part d’un client. Selon la dame, en plus de noter les risques chez les clients, dans les aéroports avec les douaniers et des marocains, les conséquences sont énormes. Cette adepte du GP qui fait le trajet Dakar-Casa ou Casa Dakar, soutient que le Maroc fait partie des pays qui sont le plus détenteurs du haschich. Par conséquent, certaines personnes l’acheminent au Sénégal pour se faire de l’argent. En à croire ses propos, c’est en 2021 qu’elle a été trompée par un client. Heureusement elle a pu s’en sortir. « Les choses se sont juste déroulées avant la pandémie. Je m’étais installée dans les hôtels. Le client est venu m’y trouver ou il me contactait pour me dire qu’il avait des bagages. Une fois arrivée, la douane du Maroc avait aussi retenu mes bagages. C’est ainsi que j’ai augmenté mon billet avant de lui signifier que j’ai changé de date et de le mettre en rapport avec quelqu’un d’autre. Il m’a répondu que ce n’est pas urgent et que cela peut attendre. C’est sur ses entrefaites qu’il m’a parlé de l’anniversaire de son fils en me remettant un Xbox sous prétexte de mettre dedans du haschisch. C’est ainsi qu’il l’a remplie plein de haschich, d’un CD. Sur place, je lui ai dit que je ne pouvais pas vérifier le contenant de ce qu’il m’a emmené parce que tout est fermé. Donc, il faut que tu me remettes ta photo du passeport.



Ensuite, il me l’a remis et le numéro de celui qui doit récupérer ça. Ce n’est que plus tard que cela m’a paru bizarre et quand je suis couché, cela m’est apparu en rêve et le lendemain je suis allé au marché pour l’expliquer à un réparateur. Alors, il m’a demandé de l'emmener pour voir mais quand il a ouvert ça, on a trouvé plein de haschich. C’est dans cette optique que j’ai appelé le consulat et ils sont venus avec moi à l’hôtel accompagné des policiers. A la fin, ils m’ont entendu avant de confisquer mon passeport. Il voulait tendre un piège au gars mais quand je suis rentré au Sénégal, les frontières étaient fermées et finalement l’affaire n’a pas connu de suite. La seconde fois qu’on me l’a fait aussi, on l’avait mis dans des chaussures mais quand je tenais les chaussures, j’ai tout de suite compris et je lui ai demandé son passeport. Je me suis faite accompagner de beaucoup d’hommes et on a ouvert ça avant de découvrir que c’est du Haschich et je lui ai expliqué. Mais finalement, je l’ai toléré car il m’a dit que c’est une autre personne qui lui a donné cela comme tel. Et, la troisième fois c’est quand une de mes copines voyageait. On l’avait remis un encensoir électrique alors que c’est que dedans c’est du haschich qui est dans le contenant. En tout n’eut la volonté divine, on m’aurait mis en prison depuis longtemps. Parce qu’il y a un GP qui est en prison juste à cause de cela », narre-t-elle. Et d’ajouter : « Hormis cela, du côté du Sénégal, les produits aphrodisiaques comme le viagra ou bien les comprimés réservés à l’avortement sont aussi des risques. En tout cas ici, au Maroc on ne badine pas avec cela. Si l’on retrouve cela dans les bagages d’une personne, la direction, c’est la prison ».



Quelles sont les conditions d’adhésion aux associations des GP



Des GP se regroupent en associations. Cette association dénommée ADIS (Association de discuteurs de colis express est selon SYMANTEC reconnue par l’Etat du Sénégal. Cependant pour y adhérer, il faudra au préalable être un GP reconnu dans le milieu, c’est-à-dire un GP reconnu par ses pairs mais aussi un tarif forfaitaire est à payer en plus de se munir de certains documents comme la carte commerçante. Pour Arame GP qui est à OUAKAM, cité Avion et qui s’y connaît très bien de dire presque la même chose. Pour elle, il faut être silver et avoir 14 voyages. Cependant, elle estime que ses associations sont récentes parce quand on est allé le créer, on nous a dit que le mot GP n'existait pas et on a changé le nom. C’est avec l’arrivée du nouveau régime qu’on leur a appelé pour leur signifier de l’accord.



Les GP moins coûteux que les postes et des DHL selon les clients



A la place des postes et des DHL, certaines clientes utilisent les GP. C’est le cas de Marième Seck, utilisatrice de GP. Pour Mme Gueye établie au Canada, elle utilise le GP pour des besoins de produits africains moins coûteux qu’à l’extérieur. « Je suis obligé d’utiliser un GP car imagine un produit qui coûte 1000 au Sénégal alors qu’à l’extérieur ça coûte 10. 000.C’est cher, du coup j’utilise le GP parce que ça dépend des kilogrammes. Parce quand j’étais au Maroc, le kilo c’était à 6000 alors qu’ici au Canada le kilo est égal à 12. 000.Des fois aussi, si j’utilise le GP à cause de certaines tenues qu’on trouve au Sénégal. Par ailleurs, mon choix sur les GP peut aussi se justifier du fait que les GP sont devenus moins coûteux que les postes et les DHL.A la différence des GP, le pesage chez les postes et les DHL se font par grammes donc, du coup je suis obligé de mettre ses produits à la disposition du GP », raconte-t-elle.



L’or, cheveux naturels, talismans, cartes d’identités, diplômes, des articles à un prix à part entière à payer par les clients



« Je ne sais pas au Maroc, mais ici au Canada, quand c’est de l’or, il convient à la cliente de payer 10 % sur le prix de l’or car tu dois montrer le reçu. Si l’or coûte 1.000.000, tu dois montrer la facture au GP. De ce fait, sur les 1.000.000, la cliente doit payer 10% et donc tu vas lui donner 100. 000.Parce qu’en cas de perte, c’est au GP de payer la cliente. Il en est de même pour des perruques et cheveux naturels, talismans, cartes d’identités et diplômes », précise-t-elle.

Dieynaba Agne