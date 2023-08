Transfert : Neymar va s’engager avec Al Hilal pour un contrat de 180 millions d’euros !

Ça ne fait désormais plus aucun doute, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain cet été et rejoindre l’Arabie saoudite avec Al-Hilal. L’ancien Barcelonais va passer sa visite médicale ce lundi à Paris, Fabrizio Romano a indiqué que les documents du transfert ont été approuvés par toutes les parties, et que son arrivée est imminente. Le joueur de 31 ans va se rendre en Arabie saoudite dans la semaine, il y signera un contrat de deux ans et percevra un salaire d’environ 80 millions d’euros par an et portera le numéro 10.