Transfert : Dion Lopy quitte Oslo FA en direction de Reims.

Le jeune milieu terrain du club Oslo Football Académie, Dion Lopy (18 ans) vient de signer ce lundi, un contrat professionnel de trois (3) ans avec le Stade de Reims. Ce, après que l'international U20 ait réussi les tests physiques et examens médicaux préalables, a annoncé la direction de Oslo FA via un communiqué officiel.



La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du joueur Lopy, de MM. Mathieu Lacour (Directeur général) et Pol Édouard Caillot (Directeur recrutement) du Stade de Reims, de MM. Xavier Gimenez, Pera Guardiola de la société Media Base Sports S.L et M. Ibrahima Ngom, représentant le club Oslo Football Académie. Toutefois le montant du transfert n'a pas été dévoilé.