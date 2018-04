Transfert : 135 M€ minimum, c'est ce que réclamerait Manchester United pour Pogba !

Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise évoque un départ de Paul Pogba lors du prochain mercato. Si rien n'est encore acté, cette hypothèse prend du poids à l'approche de la fin de saison.

En effet, le milieu de terrain français s'interroge depuis plusieurs mois sur son avenir à Old Trafford et José Mourinho, avec lequel il entretient des relations fraîches, aurait l'intention de le vendre cet été. Déçu par le manque de constance dans les performances de Pogba, Mourinho ne semble plus convaincu.

Et ce n'est pas parce que l'international tricolore a réalisé un bon match contre Bournemouth (2-0), mercredi, que la donne a changé. Pour l'entraîneur mancunien, il s'agit d'une bonne opportunité de récolter beaucoup d'argent avec un joueur qui ne l'a jamais entièrement satisfait depuis son retour en 2016. Mais combien peut rapporter la vente du milieu de 25 ans ?



MU espère jusqu'à 160 M€



Selon le Daily Mail, les Red Devils souhaitent récupérer entre 135 et 160 millions d'euros pour l'ancien Turinois ! Recruté 105 M€ (+ 5 M€ de bonus) et sous contrat jusqu'en juin 2021, Pogba est évalué à 90 M€ par Transfermarkt. Mais, on le sait, les joueurs stars se vendent désormais à des prix astronomiques, et souvent au-dessus de leur valeur réelle.

Encore jeune, le Français reste un joueur «bankable» malgré son aventure mitigée à Manchester, avec un aspect marketing à prendre en compte.

Aujourd'hui, et au vu des récents gros transferts, le voir partir à plus de 100 M€ semble donc logique. Dès lors, on comprend pourquoi l'agent de Pogba, Mino Raiola, a déjà proposé son joueur aux clubs les plus fortunés ces derniers mois.

Des contacts ont notamment été évoqués avec le Paris Saint-Germain, et Josep Guardiola assurait récemment que l'ancien Turinois avait été proposé à Manchester City l'hiver dernier. Reste à savoir si un club sera tenté de dépenser autant d'argent pour le natif de Lagny-sur-Marne cet été. Affaire à suivre...