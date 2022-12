Trafic de passeports diplomatiques : vers un durcissement des conditions d’obtention (Ministre des affaires étrangères)

L'affaire de trafic des passeports diplomatiques a été aussi, une question soulevée au cours de l’émission Grand Jury sur la Rfm. Me Aïssata Tall Sall est revenue sur ces scandales répétés et qui ont même marqué l’actualité. Il faut se rappeler que les députés de la coalition Benno Bokk Yaakar de la 13e législature, avec les députés Boubacar Villimbo Biaye et Mamadou Sall. Ces deux cas ont été le plus soulignés dans l’émission même si d’autres cas se sont aussi manifestés sous le magistère de Aïssata Tall Sall.



La cheffe de la diplomatie sénégalaise revient sur les conditions d’obtention de passeports : « Trois choses se sont passées dans ce ministère, malheureusement je tombe dessus mais c’est comme cela, je l’accepte car, l’Etat, c’est une continuité et le gouvernement c’est une solidarité », déclare le ministre. Dans la foulée, elle annonce des mesures pour le durcissement et l’octroi des passeports : « Maintenant, nous allons prendre les verrous qu’il faut, nous avons déjà commencé », dira-t-elle.



Par ailleurs, Me Aïssata Tall Sall d’avancer que des décisions ont été déjà prises en faisant annuler tous les passeports de service. Une décision pour qu’aucun passeport non valable ne circule. La cheffe de la diplomatie sénégalaise promet des durcissements de procédure qui vont certes tirer en longueur, mais ils valent bien la peine au regard de ce que représente le Sénégal dans le monde diplomatique.