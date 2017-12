Trafic de faux médicaments : Abdoulaye Diouf Sarr en croisade contre les « marchands de la mort »

Cette rencontre entre le ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr et ses collègues du commerce Alioune Sarr et du budget Birima Mangara s'inscrit dans le cadre des actions de lutte contre le trafic des faux médicaments. En effet, un important lot de médicaments a été saisi le mois de novembre à Touba et mis sous scellé à Diourbel. A cet effet, il sera procédé à l'incinération de ces médicaments saisis le 23 janvier 2018, de manière conjointe entre les trois départements ministériels.

Suite à cette action, il faudrait renforcer le cadre juridique, mettre l'accent sur les sanctions pénales et ratifier la convention Médicrime. Il faudrait signer des conventions avec les pays de la sous-région car il a été noté que la plupart des médicaments frauduleux proviennent de ces pays. Face aux dangers que constituent les faux médicaments, le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr invite les populations à s'approprier le combat, qu'elles soient gardienne de sa santé. Etait également présent à cette rencontre le comité national sénégalais de lutte contre les faux médicaments et l’exercice illégal de la pharmacie dirigé par Me Massokhna Kane.