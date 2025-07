Trafic de drogue à Kolda : 4 kg de chanvre saisis, un dealer arrêté à Batanguel

Le Commissariat central de Kolda a frappé fort dans la lutte contre les stupéfiants. Un individu a été interpellé dans le quartier Batanguel, à proximité du jardin public, pour offre et cession de chanvre indien.





Une opération ciblée



Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de drogue actif dans cette zone stratégique du centre-ville. Les agents de police ont immédiatement mis en place un dispositif de surveillance et sont passés à l’action.





Matériel saisi lors de la perquisition



Une perquisition au domicile du suspect a permis de mettre la main sur :

• 4 kilogrammes de chanvre indien soigneusement conditionnés,

• Un sac rouge contenant du papier d’emballage et des ciseaux, servant à la préparation des cornets destinés à la vente.





Garde à vue et enquête en cours



Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et remonter la filière d’approvisionnement.