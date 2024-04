Trafic de drogue : Bachir Diop de la série "Dérapages" jugé ce mardi devant la Chambre criminelle

Renvoyé le 19 mars dernier pour plaidoiries, Bachir Diop de son vrai nom Peter Salinger va être jugé ce mardi 16 avril 2024 devant la Chambre criminelle de Dakar pour Trafic de drogue. L'acteur de la série "Dérapages" va répondre des faits de culture, production, transformation, détention et trafic de cannabis de la variété "Skunk".





Bachir Diop a été interpellé depuis l'année 2022 suite à une dénonciation anonyme faisant état que l'acteur détenait un réseau de trafic de cannabis. Sur ces entrefaites, les éléments de la gendarmerie ont effectué une descente chez lui aux Maristes le 25 juin 2022. Après son arrestation, la perquisition menée par les gendarmes a permis aux enquêteurs de découvrir sur les lieux, un matériel sophistiqué de culture, de transformation et de trafic de cannabis de la variété "Skunk". Ce jour-là, les enquêteurs ont trouvé sur les lieux 1,538 kg dudit drogue.





Selon Les Échos, les pandores ont également découvert au 2e étage dans une chambre 7 sachets de cannabis puis un laboratoire installé dans une autre chambre servant de culture et de production de ladite drogue in-vitro et sous serre type hydroponique, ainsi qu'un impressionnant dispositif servant à la culture et à la production de cannabis.