Trafic de billets noirs à Goudomp: 5 milliards de francs CFA saisis par la douane

48h après la saisie record de cocaïne réalisée à Kidira (Région de Tambacounda), une autre affaire de billets noirs d’une contrevaleur de 5 milliards CFA a été enregistrée ce mardi par les éléments du Poste des Douanes siégeant à Tanaff, dans la région de Kolda.







Dans cette nouvelle opération des soldats de l’économie, 4 millions en coupures de 50, 10 et 200 Dollars, 4 en coupures de 500, 200 et 100 Euros et 200 millions en francs CFA ont été décomptés. Les 4 faussaires, (deux de nationalité sénégalaise et deux de nationalité étrangère) ont été appréhendés dans une auberge à Goudomp détenant par devers eux lesdits billets noirs dans le but de procéder à leur lavage.







L’opération a nécessité l’exploitation croisée de renseignements, de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours jusqu’à l’intervention réussie des agents des Douanes de Tanaff, ce mardi 16 avril 2024 à 13h 40mn et qui a permis de mettre la bande de criminels hors d’état de nuire.