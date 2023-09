Tracasseries sur la billetterie, pelouse défectueuse, stade enclavé… : Diomansy Kamara attaque la FSF !

L’ancien attaquant international sénégalais, n’a pas raté la fédération sénégalaise de football (Fsf.) Au lendemain de la défaite des Lions du Sénégal battus (1-0) à l’issue de leur rencontre amicale avec l’Algérie, Diomansy Kamara a fustigé le manque de professionnalisme de la FSF.



Entre la énième polémique liée à la vente des billets qui a été émaillée par un scandale avec l’accaparement des tickets par les revendeurs du marché noir et le déficit de points de vente. Sans occulter les difficultés rencontrées par les automobilistes pour accéder au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, assez enclavé, Dio n’y est pas allé avec le dos de la cuillère en dénonçant cela dans un post publié sur compte Instagram…



Première remarque faite par Dio, l’état assez désastreux de la pelouse hybride du stade de Diamniadio… « Problème de billets depuis des jours, problème d’accessibilité au stade plus de trois heures pour arriver, une pelouse dans un état pitoyable alors qu’elle est pratiquement neuve. C’est bon de dire quand tout va bien, mais c’est bien aussi de dire quand cela ne va pas !! Comment être performant sur le terrain si les conditions ne sont pas réunies ? » s’est-il offusqué



Abasourdi par le mutisme de la fédération Diomansy s’est érigé en porteur de voix des supporters des Lions. « On n'est pas là pour trouver des excuses à la défaite des lions, mais il faut avouer qu'il y a des choses à améliorer et à corriger si on veut être une grande nation de football dans la durée. Le plus désolant c’est que c’est toujours les mêmes qui paient les pots cassés : Le Peuple !! Alors que ce sont eux qui méritent le plus. La jeunesse est la richesse de notre continent » regrette-t-il.