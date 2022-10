Tournoi UFOA-U17 : Le Mali s’impose devant le Sénégal qui se contente de la qualification à la Can…

Le Mali a remporté la finale du tournoi UFOA-A U17 ce dimanche, face à la sélection sénégalaise.



Après avoir mené au score grâce à Amara Diouf, les lionceaux ont finalement concédé le but de l’égalisation (1-1) avant de tomber aux tirs au but (2-4)



Malgré la désillusion, le Sénégal s’est qualifié pour la prochaine CAN des U17 (8 au 30 avril 2023 en Algérie.)



Une maigre consolation pour les protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia, qui rêvaient de signer le triplé suite aux succès des U20 et des U15 dans ces tournois de l’UFOA-A…