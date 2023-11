Tourisme - Hôtellerie : Le patronat rassuré par le ministre, Mame Mbaye Niang

Les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie regroupés autour du patronat ont rencontré ce mardi, le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang. À l’occasion, l’économie nationale à travers ce secteur transversal, a été revue dans sa globalité. Le ministre Mame Mbaye Niang, qui donne les gages et assurances pour « le renforcement du crédit hôtelier et l'accès du secteur privé au foncier notamment sur les sites de Mbodiène, Pointe Sarène », est convaincu de la nécessité d' appuyer les Champions Sénégalais du tourisme. Dans cette perspective, le conseil Sénégalais du tourisme ( CST) sera rendu opérationnel dans les meilleurs délais avec les moyens humains et matériels adéquats.



Avec le patronat, le ministre a trouvé un consensus, concernant « l’amélioration du cadre institutionnel ».



En définitive, le ministre sur toutes les urgences, « s’engage à apporter des solutions rapides ». Ce qui a été salué par le secteur privé du tourisme-hôtellerie qui a vivement remercié le Chef de l’Etat Macky Sall pour son appui décisif lors de la crise Covid 19. Ce soutien, reconnaît le patronat, « a permis la résilience du secteur et la relance progressive des activités ».



À rappeler que cette rencontre entre le patronat et le ministre du tourisme, s'est déroulée sous la présence effective de Mamadou Racine Sy Président de la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique au Sénégal ( FOPITS), de Mamadou Sow, vice-président FOPITS et le président du syndicat patronal des agences de voyage, Issa Barro, président de la fédération nationale des syndicats d'initiative, Boubacar Sabaly, président du syndicat d'initiative de la région de Thiès et plusieurs hauts responsables du tourisme- hôtellerie.



Cheikh S. FALL