Touba : L’ASPT dans la cité religieuse réaffirme sa ferme volonté de pérenniser le tourisme religieux

À quelques heures du Grand Magal de Touba, le Directeur Général de l’agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), par ailleurs Coordonnateur de la Cellule de Communication de BBY, Pape Mahawa Diouf, a effectué une visite de courtoisie et de ziar à dans la ville Sainte de Touba. À la tête d’une importante délégation reçue par le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, par ailleurs président du comité d'organisation du grand Magal de Touba, le Directeur Général de l'ASPT a profité de cette visite pour réitérer son engagement à soutenir le comité d'organisation du grand Magal de Touba, notamment dans la structuration du tourisme religieux. Il a également salué le travail remarquable accompli par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et son équipe.







Le grand Magal de Touba est un événement majeur. Des millions de disciples sénégalais, africains et d'autres nationalités convergent vers la Destination Touba, pour célébrer la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un moment de grande ferveur religieuse et de communion entre les fidèles.







Au terme de la visite, une séance de prières et de bénédictions a été formulée pour la paix au Sénégal et dans le monde. Des visites chez les familles religieuses ont été, au passage, effectuées dans la ville sainte de Touba par le directeur de l’ASPT et sa délégation.







Le tourisme religieux, un facteur de cohésion et de développement écologique







S’engageant depuis 2021 dans la dynamique de développement du tourisme religieux au Sénégal, l’ASPT a déjà établi des partenariats avec les communautés religieuses du Sénégal, lesquelles s’impliquent dans le processus de mise en place de circuits touristiques autour des sites religieux.







Le Sénégal, à l’instar de destinations reconnues dans cette niche telles que l’Arabie Saoudite, le Vatican, la France et le Maroc, dispose d’un patrimoine religieux riche et varié qu’il serait opportun d’explorer. Pour rappel, ce segment a généré de par le monde 300 millions de touristes avec un chiffre d’affaires correspondant à 1,8 milliards de dollars US (OMT, 2019), portés par la recherche d’authenticité, de séjours porteurs de sens et de spiritualité. Et au Sénégal, malgré le potentiel existant du tourisme religieux, ce produit exige son organisation, sa valorisation et la mise en œuvre d’une stratégie de promotion soutenue et inclusive.







Et le caractère distinctif du produit religieux, avec ses règles et sensibilités, exige une approche holistique qui prend en compte la volonté d’amélioration de l’accessibilité et de la visibilité des sites et objets religieux et la non altération des valeurs spirituelles.







C’est consciente de ces enjeux et défis que l’ASPT compte engager avec toutes les parties prenantes une réflexion et une concertation sur le modèle de tourisme religieux à promouvoir au Sénégal.