Tivaouane / le Khalife au PR: « Il faut écouter tout le monde et ne soit jamais suffisant… »

Après les propos d’El Hadji Maclick Sy, le Khalife prend parole devant le chef de l’Etat pour le remercier. « Nous vous encourageons à continuer dans cette logique pour soutenir le pays », a déclaré au début de ses propos, le Khalife de la communauté Tidiane à Tivaouane. En perspective du Gamou qui doit se tenir le dimanche prochain, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est présenté ce matin dans la cité religieuse où repose El Hadj Maodo Malick. Bassirou Diomaye Faye, après s’être ouvert au Khalife et à toute la famille derrière Serigne Babacar Sy Mansour, a écouté le message de ce dernier qui lui exprime son soutien et sa confiance et lui rappelle les attentes des sénégalais: « c’est le Tout Puissant qui vous a confié le pouvoir. Il faut écouter tout le monde et ne soit jamais suffisant. Un dirigeant doit avoir un grand cœur. Nous souhaitons que le tout puissant guide vos pas. Au niveau des foyers religieux, nous tenons toujours le discours auprès des fidèles et la jeunesse. Rassurez-vous que nous sommes toujours sur cette voie » a rassuré le Khalife.