Tivaouane/ Ziarra générale: Une palette d'activités en prélude à l'événement religieux

En prélude à la célébration de la ziarra générale de Tivaouane prévue dimanche 21 avril 2024, le comité d'organisation a peaufiné en amont un agenda assez alléchant. Et du 19 au 21 avril, plusieurs activités sont au menu.



Il s'agit entre autres d'une foire communément appelée " La Foire Internationale des Dahiras du Sénégal (FIDAS)" qui accueille dans les prévisions en terme d'exposants 500 Dahiras, 200 associations religieuses et 80 entreprises.



Ce samedi 20 avril 2024, un grand forum est organisé dans la cité religieuse pour parler des potentialités et des opportunités des industries extractives au Sénégal en attendant demain la journée qui sera dédiée à la ziarra proprement dite...