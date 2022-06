Tivaouane : Vers l'érection d'un hôpital El Hadji Malick Sy de niveau 3 d'un coût de 46 milliards FCFA

La vieille doléance d'un hôpital de niveau 3 du Khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et même des populations de la sainte ville de Tivaouane va être réglée en moins de deux ans. En effet, selon une note technique d'établissement d'un hôpital de niveau 3, du ministère de la santé et de l'action sociale, la sainte ville de Maodo sera dotée d'un hôpital entièrement financé par l'État du Sénégal. D'un coût de 46 milliards FCFA, la durée de construction de ladite structure sanitaire est de 1 an 6 mois à compter de ce mois de juillet 2022 pour être réceptionné en décembre 2023. D'après toujours la note parvenue à Dakaractu, l’hôpital qui aura 300 lits, sera bâti sur une superficie de 25 000 m2 avec un pôle consultations externes médecine générale et spécialités médicales d’une capacité de 23 lits ; d'un pôle services d’aide au diagnostic (imagerie et laboratoire), service d’accueil des urgences et de chirurgie d’une capacité de 53 lits, un pôle mère-enfant avec la maternité, la néonatologie et la pédiatrie d’une capacité de 88 lits ; un pôle urologie – gériatrie d’une capacité de 12 lits, un pôle cardio-pneumologie d’une capacité de 18 lits; un pôle hospitalisation médecine et spécialités médicales, chirurgie et spécialités chirurgicale d’une capacité de 86 lits; un pôle oncologie médicale d’une capacité de 20 lits et un pôle enseignement avec un amphithéâtre. L'établissement public de santé sera doté d'équipements de dernière génération et va compter plus d'une vingtaine de spécialités médicales et chirurgicales. Selon notre source, cet hôpital de niveau 3 portera le nom d'El Hadji Malick Sy.