Tivaouane: La ziarra générale offre un cadre de réflexions sur les potentialités et les opportunités des industries extractives au Sénégal

Un Forum sur les potentialités et les opportunités des industries extractives au Sénégal a été initié ce samedi par la CEZAT à l'occasion de la ziarra générale de Tivaouane.



Plusieurs idées novatrices ont été soulevées par des experts renommés afin de tirer parti des ressources extractives tout en préservant la nature et l'intégrité sociale. Lesquelles idées ont tourné autour de l'importance du capital humain et la préférence nationale dans l'exploitation des ressources. Nonobstant un cadre légal solide pour garantir la participation des entreprises locales. Il a été question d'insister sur la collaboration avec les pays puissants en misant sur le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises extractives envers les communautés locales etc.



Ledit forum témoigne ainsi de la volonté de la citéreligieuse ( Tivaouane) de jouer pleinement un rôle de premier plan dans la transformation économique et sociale du Sénégal...