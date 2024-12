Tivaouane - Arrivée du "Khayma" de Cheikhna Ch. A. Aziz / Les confidences de Sokhna Diarra Diouf : "J'ai partagé des dossiers avec le PR Bassirou D. Faye qui m'a donné raison dans des redressements où je plaidais pour des sociétés internationales..."

À travers sa fondation dénommée "Sokhna Diarra bu Mame Cheikh Yérim", elle a mis en place une nouvelle mosquée dans ce quartier, en partenariat avec l'Ong Al Atta, une morgue, un forage et une bibliothèque. "Je préserve mes valeurs de petite fille de Mame Cheikh Yérim Ndoumbane Seck[ ...]. Il faut toujours une jonction entre le spirituel et le temporel", a évoqué Sokhna Mame Diarra Diouf, diplômée en droit des affaires internationales en France.

Vivant au Canada depuis des années, elle ajoute avoir "partagé des dossiers avec le président Bassirou Diomaye Faye". "J'ai partagé des dossiers avec Son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui m'a donné raison dans des redressements où je plaidais pour des sociétés internationales. Et si le président Bassirou Diomaye Faye était contre les sociétés internationales, il n'allait pas me donner raison sur la base juste du droit fiscal. Moi je peux lever la main et dire que nous avons un président qui va ouvrir le Sénégal au monde. Un président qui va contribuer à l'épanouissement économique et socio-culturel du Sénégal", a-t-elle conclu.