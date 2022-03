Tivaouane 2022 / 92ème ziarra générale : Le Khalife invite à la consolidation des "piliers fondamentaux" d'une grande nation

Après deux ans de Covid-19 qui s'est soldée par l'arrêt de tout grand rassemblement, la sainte ville Tidjaniyya vient de renouer avec la fièvre religieuse. Les fidèles ont bravé le mauvais temps pour venir assister à la 92 ème édition de la ziarra générale. La cérémonie officielle de ce grand événement religieux dans l'agenda de la communauté tidiane s'est tenue en présence d'une forte délégation du gouvernement dirigée par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement, accompagné par le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall et du président du groupe parlementaire BBY, Aymérou Gningue entre autres.

Le ministre Oumar Guèye est revenu sur l'importance de cet événement religieux de prières, l'impact de la Covid-19 et la volonté du Président de la République d'appuyer le secteur agricole. La crise économique avec la guerre ukrainienne et les événements du mois de mars dernier n'ont pas été en reste. Sur consigne du président de la République, Oumar Guèye a sollicité des prières auprès du khalife des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour.

Le porte-parole du jour de la famille Sy, Serigne Mouhamadou Mansour Sy Dabakh, a magnifié comme lui a instruit le Khalife, tout l'accompagnement du gouvernement du Sénégal et du Président, Macky Sall. Selon lui, "la cohésion nationale, patriotique et la paix sociale jouent un rôle très important pour l'émergence du pays". Avant d'inviter les populations des différentes communautés religieuses du Sénégal à œuvrer pour la paix et la stabilité pour l'intérêt général dans l'ordre et la discipline dans l'union des cœurs. Ce, surtout face aux différentes crises dans la sous région et en Europe. Car pour lui, les piliers fondamentaux d'une grande nation c'est la paix, l'éducation des jeunes, le culte du travail...

Cette présente édition 2022 coïncide à la fois avec le centenaire du rappel à Dieu d'El hadji Malick Sy et celui du Califat de Serigne Babacar Sy. Serigne Mouhamadou Mansour Sy Dabakh, n'a pas manqué de rappeler la ferme volonté du khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, de terminer les travaux de construction de la grande mosquée de Tivaouane.